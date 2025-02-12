Александр Стриженов рассказал о последнем обращении отца к зрителям

Телеведущий Александр Стриженов на церемонии прощания с народным артистом СССР Олегом Стриженовым поделился последним обращением отца к зрителям, которые дарили ему свою любовь.

По словам наследника покойного актёра, отец попросил передать благодарность за теплоту и поддержку, которые он всегда ощущал.

"Передай огромную благодарность за их любовь. Я всю жизнь купался в зрительской любви, и дороже этого ничего нет. Именно ради этого мы работаем и приходим в эту профессию. Когда эта любовь возникает, хочется жить и творить", — цитирует Стриженова StarHit.

Александр Стриженов также отметил, что его отец всегда хотел жить, но в последнее время ему стало очень тяжело. Часто он вспоминал мать и просил открыть ей дверь.

Известно, что на церемонию прощания с Олегом Стриженовым венок прислал и президент РФ Владимир Путин.

Олег Стриженов ушел из жизни 9 февраля 2025 года на 96-м году жизни. Его похоронят на Троекуровском кладбище.