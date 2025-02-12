Солистка популярной поп-группы раскрыла, почему не хочет выходить замуж

Солистка группы "Блестящие" Ксения Новикова сообщила, что не планирует выходить замуж в будущем, поскольку не видит в этом смысла.

В интервью с "Леди.Mail.ru" она рассказала, что даже в тот единственный раз, когда её удалось уговорить пойти в ЗАГС, она не испытывала желания. С 2015 по 2018 год певица была замужем за бизнесменом Алексеем Сорокиным.

"Я не была замужем за отцом своих детей и не видела в этом ничего страшного. А сейчас и подавно вряд ли соберусь в ЗАГС", — поделилась артистка.

Ксения Новикова подчеркнула, что не видит смысла в заключении брака, поскольку можно жить в любви и гармонии без штампа в паспорте. Также она не считает необходимым демонстрировать свою личную жизнь на публике.

Певица уверяет, что ей совсем не хочется выслушивать оценки чужих людей о её взаимоотношениях с любимым человеком.