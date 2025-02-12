Иван Янковский объяснил, в чём феномен Юры Борисова: он прекрасен

Актёр Иван Янковский посетил премьерный показ сериала "Аутсорс" в Москве и поделился своими мыслями об успехе своего коллеги Юры Борисова.

В беседе со StarHit Иван рассказал, что давно мечтал поработать с Борисовым, и наконец его мечта осуществилась — они встретились на съёмочной площадке фильма "Битва моторов", выход которого запланирован на 2026 год.

Янковский считает Борисова настоящим профессионалом и человеком с большим сердцем. Он уверен, что звезда фильма "Анора" заслуживает того успеха и внимания, которые к нему прикованы.

"Он очень честный, конкретный, правдивый и искренне любит то, чем занимается. Мне кажется, всё, что с ним происходит, — это результат его желаний и труда, в который он вкладывает всю свою душу. И в этом он, безусловно, прекрасен", — отметил Иван.

В январе стало известно, что Юра Борисов номинирован на "Оскар" за роль в фильме "Анора" в категории "Лучший актёр второго плана".