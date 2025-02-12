Ирина Ортман высказалась об отъезде Пугачёвой и Галкина* из России: это их право

Ирина Ортман, певица и бывшая солистка группы "Тутси", в беседе со "Страстями" выразила свое отношение к отъезду Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* (признан в РФ иноагентом) из России.

Ортман подчеркнула, что не разделяет мнение уехавших артистов, поскольку сама сделала иной выбор.

"Это их право, их выбор. Мой выбор другой. Я не раз высказывалась на эту тему в своих интервью. Уехать из своего дома, из своей Родины, которая дала мне всё - это предательство", — заявила она.

Несмотря на это, исполнительница неоднократно выступала с концертами в зоне СВО, считая это своим долгом. Ортман не скрывает, что испытывает некоторый страх, но она точно знает, как может поддержать бойцов на передовой.

Ирина Ортман приобрела известность благодаря участию в телепроекте "Фабрика звёзд-3", после чего вошла в состав группы "Тутси". После распада коллектива она начала сольную карьеру.