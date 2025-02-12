Настасья Самбурская в эфире популярного ТВ-шоу поделилась деталями своего брака, продлившегося семь дней

В рамках программы "Модный приговор" актриса и певица Настасья Самбурская рассказала о своём браке с коллегой Кириллом Дыцевичем, который продлился всего семь дней.

Гостем передачи стала россиянка, ставшая победительницей конкурса красоты. Она обратилась за помощью, чтобы избавиться от вульгарного внешнего вида, и поделилась своими проблемами в отношениях с мужчинами.

Женщина рассказала, что была замужем всего три месяца. Настасья Самбурская, услышав её историю, вспомнила, что её брак тоже продлился всего несколько дней.

"Мой брак длился семь дней. В понедельник я влюбилась, во вторник страдала, в среду он объяснился, в четверг ждал моего ответа, в пятницу мы поженились, а в субботу подрались, в воскресенье подали в суд, а в понедельник развелись", — поделилась актриса.

Настасья Самбурская была замужем за Кириллом Дыцевичем. Она призналась, что причиной развода стало домашнее насилие.