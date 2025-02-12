Популярный юморист заявил, что КВН больше не нужен

Омар Алибутаев, известный юморист и бывший участник команды КВН "Сборная Дагестана", в подкасте на YouTube-канале "Спешл" высказал мнение, что молодым комикам уже не обязательно участвовать в "Клубе весёлых и находчивых", чтобы добиться известности.

Он объяснил, что сегодня у начинающих артистов есть множество альтернативных способов получить популярность, например, через социальные сети.

"КВН уже не является единственным способом для начинающих, чтобы выйти на широкую публику", — сказал Омар Алибутаев.

Ведущая подкаста Оксана Мафагел поддержала его точку зрения, напомнив, что раньше КВН предоставлял возможность прославиться тем, кто мечтал о карьере в шоу-бизнесе.

В прошлом году, 8 сентября, на 83-м году жизни, не стало Александра Маслякова — бессменного ведущего программы КВН. Многие известные юмористы отмечали, что после ухода руководителя игры передача потеряла свою популярность.