Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Популярный юморист заявил, что КВН больше не нужен

Правда ТВ

Обсудить
Новости Все >
Ирина Ортман высказалась об отъезде Пугачёвой и Галкина* из России: это их право
Настасья Самбурская в эфире популярного ТВ-шоу поделилась деталями своего брака, продлившегося семь дней
Снигирь раскрыла, какая черта характера Цыганова её ужасно раздражает
Юрий Лоза объяснил, почему считает Филиппа Киркорова трусом
Семья Яниса Тиммы требует проверить переписку баскетболиста с Анной Седоковой
Звезда Comedy Woman рассказала о риске опасного заболевания на фоне лишнего веса
Легенда гимнастики покидает сборную России: почему Винер уходит с поста главного тренера?
Одинарная и двойная сплошная: в чём разница и какое наказание?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.