Катя Гордон высказалась о новой проверки смерти Яниса Тиммы: он узнал о глобальном обмане со стороны Седоковой

Звёздный адвокат Катя Гордон рассказала о начале дополнительной проверки по факту смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.

В интервью для Woman. ru она объяснила, что следователи намерены вновь пообщаться с родными спортсмена и с его бывшей возлюбленной Анной Седоковой. По словам Кати, нет оснований полагать, что Тимму довели до самоубийства, однако в прошлый раз были упущены важные детали.

"Мы знаем, что были события, которые морально надломили его. Он узнал о некоем глобальном обмане со стороны Анны и считал, что она жестоко обманывала его, так как он потратил на неё все деньги, оставил страну, родных и семью", — отметила Екатерина.

Гордон подчеркнула, что друзья баскетболиста считают именно экс-солистку "ВИА Гры" виновной в смерти Яниса Тиммы. Дополнительная проверка должна дать точный ответ на вопрос, несёт ли она ответственность за случившееся.

В ходе дополнительной проверки следователи также планируют изучить телефон спортсмена, провести его техническую экспертизу и проанализировать последние сообщения.