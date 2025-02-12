Снигирь раскрыла, какая черта характера Цыганова её ужасно раздражает

Актриса Юлия Снигирь, известная по фильму "Мастер и Маргарита", в интервью The Blueprint рассказала, что её раздражает в муже, актёре Евгении Цыганове, его нежелание и неумение планировать.

Сама Юлия, как человек ответственный, всегда составляет графики на будущее, чтобы иметь возможность контролировать ситуацию. Однако её супруг в этом плане является полной противоположностью.

"Он никогда ничего не планирует. Никогда. Меня это ужасно раздражает. Мне кажется, что это какая-то безответственность. Зато ему и не приходится расстраиваться, если что-то идёт не по плану", — поделилась актриса.

Несмотря на это, Юлия Снигирь призналась, что эта же "суперспособность" возлюбленного вызывает у неё зависть, ведь даже без планирования ему всегда всё удаётся. По словам артистки, Евгений Цыганов даже к врачам записывается день в день и всегда попадает на нужный приём.

В этом году Юлия Снигирь и Евгений Цыганов отметят шестую годовщину брака. Вместе они воспитывают сына Фёдора. Кроме того, у актёра есть семь детей от первой возлюбленной, актрисы Ирины Леоновой.