Сестра Жанны Фриске пожаловалась на плохое самочувствие: плакать хочется

Сестра известной певицы Жанны Фриске, Наталья, в своём личном блоге поделилась грустными новостями о состоянии своего здоровья.

Она рассказала, что уже неделю не может прийти в себя из-за болезни.

"Кашель становится невыносимым, и сегодня от него сильно болит голова. Хочется плакать", — поделилась Наталья.

Поклонники выразили поддержку и пожелали ей скорейшего выздоровления.

Наталья Фриске некоторое время была участницей группы "Блестящие", заменив свою сестру в коллективе. В настоящее время она активно развивает свой блог и работает мастером перманентного макияжа.

Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году, не справившись с раком головного мозга. У неё остался сын Платон, который живёт с отцом, телеведущим Дмитрием Шепелёвым.