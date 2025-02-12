Максим Фадеев раскрыл, с кем из участниц SEREBRO сложнее всего было работать

Максим Фадеев, известный музыкальный продюсер, поделился своими впечатлениями о работе с участницами популярного трио SEREBRO. В беседе с поклонниками он отметил, что после первого успеха артисты сильно меняются, и каждый раз с ними приходится знакомиться заново.

Фадеев также рассказал, что никогда не выбирал участниц группы по цвету волос. Он всегда следовал зову сердца, и поэтому в группе могли выступать и блондинки, и брюнетки.

Говоря о группе SEREBRO, продюсер выделил нынешний состав трио, в который входят Айя, Keiko и Ди, как золотой. По его словам, он любил все составы коллектива, кроме последнего, на котором всё закончилось.

Группа на некоторое время перестала существовать в 2019 году, и последними её участницами были Марианна Кочурова, Елизавета Корнилова и Ирина Титова.

Поклонники, в свою очередь, золотым составом SEREBRO считают тот, который отправился на "Евровидение" в 2007 году. Тогда на сцене блистали Елена Темникова, Ольга Серябкина и Марина Лизоркина.