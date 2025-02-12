Юрий Лоза объяснил, почему считает Филиппа Киркорова трусом

Музыкант и автор хита "Плот" Юрий Лоза высказал предположение, что народный артист России Филипп Киркоров может быть причастен к отмене концертов певицы Лолиты Милявской, опасаясь конкуренции.

Лоза напомнил, что в современном отечественном шоу-бизнесе конкуренция значительно усилилась. Артистам в любой момент могут закрыть путь в профессию, поэтому каждый старается проявить себя с лучшей стороны.

"Возможно, Киркоров настолько боится конкуренции со стороны Лолиты Милявской, что я допускаю его участие в том, чтобы закрыть ей дорогу на сцену", — поделился своими размышлениями с ОСН Юрий Лоза.

Однако музыкант подчеркнул, что, несмотря на все трудности, Лолита Милявская по-прежнему пользуется большим спросом и народной любовью, так как билеты на её концерты продолжают активно продаваться.

В начале февраля Лолита сама раскритиковала Филиппа Киркорова за его резкие высказывания в адрес блогерши Насти Ивлеевой, которая организовала "голую" вечеринку. Милявская отметила, что певец предал своих коллег.