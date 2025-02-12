Соколовский рассказал о пережитом кризисе в отношениях с женой: люди привыкли кого-то винить в своих проблемах

Певец и музыкант Влад Соколовский в интервью VOICE поделился своими мыслями о недавнем кризисе в отношениях с супругой Ангелиной Сурковой.

По его словам, благодаря возникшим разногласиям они смогли выйти на новый, более чувственный и глубокий уровень отношений. При этом артист не скрывает, что они с женой неоднократно сталкивались с трудностями во время своего союза.

"Вопрос в том, готов ли ты бороться за любовь и чувства, меняться сам. Ведь твой партнёр изменится только в зависимости от твоих собственных изменений, и то, как он с тобой ведёт себя, — это результат и твоей позиции в отношениях", — объяснил свою позицию Влад Соколовский.

Он подчеркнул, что большинство людей склонны винить в своих проблемах кого-то другого, но необходимо принимать ответственность за свои действия.

Влад Соколовский сделал предложение Ангелине Сурковой спустя пять месяцев после рождения их общего сына Дэвида. Свадьба состоялась в апреле 2024 года.