Анна Седокова показала, как изменилась после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы

Анна Седокова, известная певица и бывшая солистка группы "ВИА Гра", в личном блоге опубликовала фото в полный рост, удивив своих поклонников. Она показала, как изменилась после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы.

Анна Седокова всегда привлекала внимание пышными и соблазнительными формами. Однако сейчас она заметно похудела. На фотографии певица продемонстрировала стройные ноги, тонкую талию и рельефный пресс.

На похудение Анны Седоковой повлиял стресс, связанный с уходом из жизни её бывшего возлюбленного. Певица неоднократно говорила о своём желании сбросить вес, занимаясь в тренажёрном зале и придерживаясь диет. Но достичь своей цели смогла лишь в трагических обстоятельствах.

Кроме того, Анна Седокова поделилась кадрами со своим семилетним сыном Гектором и их домашним питомцем, которые вместе лежат на диване и смотрят телевизор. Певица подчеркнула, что именно так сейчас выглядит её жизнь.