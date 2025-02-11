Турецкий актёр рассмешил зрителей, повторив знаменитую сцену из советского кинофильма: пасть порву, моргала выколю!

Турецкий актёр Бурак Озчивит, известный по фильму "Ёлки 11", во время концерта в Кремле воссоздал знаменитую сцену из советского фильма "Джентльмены удачи".

На кадрах, опубликованных РЕН ТВ, можно увидеть, как звезде продемонстрировали отрывок из фильма, в котором персонаж Евгения Леонова произносит фразу: "Пасть порву, моргала выколю!". Озчивит попытался повторить слова артиста, и его акцент вызвал смех у зрителей.

Бурак Озчивит выступил на концерте "Музыка турецких сериалов", который состоялся 10 февраля 2025 года в Государственном Кремлёвском дворце. На мероприятии звучали композиции из таких популярных проектов, как "Великолепный век", "Постучись в мою дверь" и других.

Бурак Озчивит уже не первый раз посещает Россию — он был в Санкт-Петербурге и Сочи. Актёр также принял участие в съёмках фильма "Ёлки 11", где сыграл самого себя в одной из новелл.