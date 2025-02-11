Юрий Колокольников стал звездой красной дорожки в Лос-Анджелесе

Российский актёр Юрий Колокольников стал звездой красной ковровой дорожки в Лос-Анджелесе, появившись на мероприятии в белом костюме, который он надел на голое тело.

44-летний артист посетил премьеру третьего сезона американского сериала "Белый лотос", в котором он сыграл одну из ролей, вместе со своей супругой Вильмой Кутавичюте.

Для выхода в свет Колокольников выбрал костюм молочного оттенка, под который не надел ни футболку, ни рубашку. Свой образ он дополнил кедами в тон и солнечными очками. Вильма Кутавичюте выбрала чёрное платье с вырезами и блестящие босоножки.

Впервые информация о том, что российский актёр появится в новом сезоне нашумевшего сериала "Белый лотос", появилась 28 января. Кинорежиссёр Макс Шишкин заметил артиста в трейлере, который был опубликован стриминговым сервисом HBO Max на YouTube.

Участие Колокольникова в проекте нигде не анонсировалось, и до сих пор неизвестно, какую роль он исполнил.