Кейт Миддлтон может появиться на обложке Vogue: Меган Маркл в ярости

Принцесса Кейт Миддлтон готовится к тому, чтобы стать главной героиней сразу двух выпусков британского и американского Vogue. Однако этот факт вызывает бурную реакцию со стороны Меган Маркл, которая не может скрыть своего возмущения.

Как сообщает RadarOnline, супруга принца Гарри считает, что Кейт Миддлтон пытается занять её место в мире здоровья, красоты и стиля. По мнению Меган Маркл, именно она является экспертом в этих областях.

Инсайдер утверждает, что герцогиня Сассекская убеждена, что место супруги принца Уильяма на обложке журнала, посвященного сельской местности, лошадям и походам.

"Она злится, что Кейт, кажется, выходит за рамки своей и вторгается на территорию Меган. Она считает, что Кейт, с её любовью к природе, должна быть на обложке какого-нибудь журнала о сельской местности, посвящённого лошадям и походам", — отмечает источник.

Кейт Миддлтон же, получив предложение сняться для Vogue, обсудила его со своими близкими и получила одобрение. Ей не терпится "окунуться в этот блеск".