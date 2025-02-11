Певица Саша Савельева рассказала, почему живёт с мамой

Саша Савельева, известная певица и бывшая солистка группы "Фабрика", рассказала, что сейчас живёт вместе с матерью в Москве.

По словам исполнительницы, она находится в столице России, где работает над новым музыкальным проектом на одном из лейблов. Её мать тоже живёт с ними.

"Так сложилось, что мы временно живём вместе с мамой. Она получила серьёзную травму, и чтобы ей было удобнее посещать врачей, она переехала к нам в Москву", — поделилась Саша Савельева.

При этом певица подчеркнула, что не отказывается от своих убеждений о том, что дети должны рано сепарироваться от родителей и жить отдельно.

Саша Савельева замужем за актёром Кириллом Сафроновым, и они воспитывают единственного сына Леона. Певица не показывает лицо мальчика публике, считая, что он сам должен попросить об этом, когда станет более взрослым и осознанным.