От певицы Люси Чеботиной требуют 1,7 млн рублей: кому и за что задолжала артистка

Победитель шоу "Битва иллюзионистов" Александр Наумов подал в суд на певицу Люсю Чеботину, как сообщает Mash. Истец требует от исполнительницы 1,7 миллиона рублей.

Представитель артистки заявила, что ни она, ни Люся Чеботина не знают, какие претензии могут быть у Александра Наумова. Однако директор певицы пообещала, что если они что-то должны, то обязательно выплатят. Сам Александр Наумов отказался комментировать свой иск.

В настоящее время Люся Чеботина отдыхает на Мальдивах, но сразу после возвращения планирует обратиться в суд для разрешения сложившейся ситуации.

Александр Наумов, известный иллюзионист, прославился участием в популярном телешоу "Удиви меня" и победой в программе "Битва иллюзионистов". Кроме того, он снялся в качестве приглашённого актёра в сериале "Физрук".

Люся Чеботина, 27-летняя певица, запомнилась слушателям благодаря своим песням "Солнце Монако" и "Командир".