Киркоров сообщил о возвращении на сцену после длительного перерыва: прошёл целый год

Народный артист России Филипп Киркоров в личном блоге объявил о возвращении на сцену после долгого перерыва.

Весной певец планирует дать два концерта в Санкт-Петербурге, которые пройдут 25 и 26 апреля в БКЗ "Октябрьский".

"Прошёл целый год с тех пор, как я не выступал на сцене. И вот я снова здесь, как будто впервые, как дебютант. Без фанфар и столичного пафоса, я возвращаюсь к вам шёпотом", — сказал исполнитель.

Он объяснил, что отказался от концертов из-за занятости в других проектах. Киркоров напомнил, что в прошлом году активно снимался в кино, участвовал в телевизионных шоу и работал над своим уникальным клипом.

В завершение своего обращения к поклонникам Филипп Киркоров подчеркнул, что настоящий артист не может жить без оваций своих слушателей.

Известно, что в январе 2025 года Филипп Киркоров выступил в США на еврейской свадьбе, исполнив песни на азербайджанском языке и на иврите. Среди приглашённых звёзд мероприятия была и Кристина Орбакайте.