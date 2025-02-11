Уехавший в США Бурковский начал продавать курсы по системе Станиславского: заработает миллионы

Актёр Андрей Бурковский, переехавший в США, начал продавать курсы, на которых обучает методике Станиславского.

Как сообщает Life, ссылаясь на SHOT, актёр планирует провести 16 уроков для группы из 16 человек в течение двух месяцев. В студии на Манхэттене Бурковский также собирается поделиться своим опытом работы в МХТ имени Чехова, где он прослужил 15 лет.

Стоимость курса составляет около 195 тысяч рублей. Таким образом, обучение начинающих американских артистов может принести Бурковскому почти 1,5 миллиона рублей.

Недавно стало известно, что Андрей Бурковский продал свою четырёхкомнатную квартиру в Москве за 80 миллионов рублей. Это была его последняя недвижимость в родной стране.

Актёр известен по ролям в сериале "Кухня" и шоу "Даёшь молодёжь". С 2022 года он вместе с семьёй живёт в США.