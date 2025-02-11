Певица Корнелия Манго объяснила, почему не собирается показывать публике дочь: я не боюсь сглаза

Певица и звезда "Фабрики звёзд" Корнелия Манго поделилась с поклонниками, что не планирует показывать свою новорождённую дочь публике. Однако она подчеркнула, что причина кроется не в страхе.

Корнелия Манго впервые стала мамой в декабре 2024 года, когда ей было 38 лет. Она рассказала, что её дочь уже крестили, поэтому она не боится сглаза.

"Вы спрашиваете, почему я не показываю ребёнка? Это не из-за страха сглаза, ведь дочь уже крещёная. А потому что я выбрала публичность, а она — нет", — отметила артистка.

Корнелия Манго замужем за битбоксером Богданом Дюрдем, который младше её на восемь лет. Будущий супруг певицы познакомился с ней на съёмках шоу "Я смогу!".

Артистка рассказывала, что они с Богданом мечтали о ребёнке в течение десяти лет. Однако они не соглашались на процедуру ЭКО, так как надеялись на "божью милость".