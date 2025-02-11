Алёна Водонаева высказалась о гибели бывшего возлюбленного: назло ему вышла замуж

Блогерша Алёна Водонаева в своём Telegram-канале поделилась трагической новостью о гибели своего бывшего возлюбленного Антона Короткова, с которым она когда-то была помолвлена. Экс-участница "Дома-2" сообщила, что Антон несколько месяцев считался пропавшим без вести.

О смерти Антона Водонаевой рассказал рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов). В связи с этим блогерша решила связаться с семьёй мужчины, так как у них сохранились тёплые отношения.

"Мне очень больно и плохо. Моя мама целый день плачет. Мои родители хорошо знали Антона и прекрасно к нему относились", — призналась Водонаева.

По словам телеведущей, они с Антоном были помолвлены и планировали сыграть свадьбу в 2017 году, но расстались в 2016 году. Они любили друг друга и после расставания смогли наладить отношения и периодически встречаться.

"Когда я получила предложение выйти замуж от своего второго мужа, я согласилась. И очень быстро. Назло Антону. Чтобы он увидел, что моя свадьба в 2017-м всё же состоялась. Какая глупость", — написала Водонаева.

Алёна Водонаева выразила соболезнования семье Короткова и пообещала оказать материальную помощь. Также она сообщила, что собрала для родных мужчины весь имеющийся у неё фото- и видеоархив.