Модель Перминова объяснила округлившийся живот после слухов о долгожданной помолвке

Модель Елена Перминова, недавно сообщившая о расставании с бизнесменом Александром Лебедевым, отреагировала на слухи о своей помолвке и возможной пятой беременности.

В личном блоге она опубликовала фото, на котором видна округлившаяся фигура, и с юмором поблагодарила за поздравления.

"Спасибо за поздравления, но это был не мой пост, а репост. Иногда кольцо — это просто кольцо, а живот, например, не пятый месяц беременности, а лишь результат плотного ужина", — написала манекенщица.

Накануне в Сети появилось фото Елены Перминовой с дорогим кольцом на безымянном пальце. Поклонники предположили, что её бывший возлюбленный, бизнесмен Александр Лебедев, наконец-то решился сделать ей предложение руки и сердца.

Также некоторые написали о возможной помолвке блогерши с манекенщиком Тарасом Романовым, в романе с которым её подозревали.

Елена Перминова и Александр Лебедев объявили о расставании спустя 20 лет отношений 25 декабря 2024 года. За время их романа у них родилось четверо общих детей.