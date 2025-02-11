Воробьёв выдвинул требования для будущей невесты: не хватает отчаянного веселья в жизни

В своём личном блоге музыкант и актёр Алексей Воробьёв рассказал о своём желании жениться и поделился своими требованиями к будущей супруге.

Артист не скрывает, что это мероприятие, вероятно, принесёт больше проблем, чем радости, но ему не хватает веселья в жизни.

"Ищу невесту: умную, красивую, желательно талантливую, но это не обязательно — у меня самого таланта на десятерых хватит. Пробег варьируемый, всё равно у всех скручен, в оригинальном корпусе, без рестайлинга, тюнинга и обвеса", — описал певец свою возможную невесту.

Рассказывая о себе, Воробьёв отметил, что в свои 37 лет он ещё не был женат. Он также выделил своё особенное чувство юмора, с которым не каждый сможет ужиться.

Своей положительной чертой характера проживающий в США исполнитель назвал умение прощать. Он отметил, что "ключ к прощению находится в понимании", но подчеркнул, что серьёзный проступок, например, предательство, обычно приводит к расставанию.