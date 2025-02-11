Стало известно, как выглядит и чем занимается младший брат Юры Борисова

Младший брат российского актёра Юры Борисова, Влад, получил образование в Московском институте кино и телевидения. Сегодня он успешно работает режиссёром и художником по свету.

Как стало известно изданию Super, братья Борисовы выросли в семье, далёкой от мира кино. Их мать работала риелтором, а отец был учителем физкультуры. Тем не менее, Влад, как и его старший брат, решил связать свою жизнь с работой на съёмочной площадке.

В портфолио 22-летнего Влада Борисова можно найти короткометражные фильмы, клипы и рекламу. Помимо этого, он увлекается фотографией и монтажом.

Влад Борисов много путешествует: 2025 год он начал с экспедиции в Бурятию, где задержался на целый месяц. Однако в ближайшее время он приступит к съёмкам тизера для сериала.

В своём Telegram-канале брат Юры Борисова, номинированного на "Оскар", делится различными моментами из жизни, не забывая и о знаменитом родственнике. Периодически он подшучивает над российским актёром, а также делится архивными снимками.