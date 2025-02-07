Российские военные сорвали атаку ВСУ в Курской области. Что происходит на фронте?

Российские войска отбили атаку украинской армии в Курской области. ВСУ пытались прорваться в районе Черкасской Конопельки и Уланка, но безуспешно. Об этом сообщили в Минобороны России.

Наступление сорвали бойцы группировки "Север". Все атаки отбиты.

Ранее украинские военные пытались атаковать тот же участок, но их наступление провалилось. В плен попали 11 солдат ВСУ.

По данным силовых структур, Киев перебрасывает боеспособные части из Донбасса ближе к Курску. В освобожденных районах остаются мобилизованные и штрафники.