Пяти- и десятирублёвые банкноты вместо монет: что нового?

Банк России снова выпускает банкноты номиналом 5 и 10 рублей. Их печать возобновили еще в 2022 году. Теперь купюры покрывают защитным лаком. Это делает их более долговечными.

Раньше такие банкноты быстро изнашивались, поэтому их заменили монетами. Но со временем оказалось, что люди охотнее пользуются бумажными деньгами. Они компактнее и не оседают в копилках.

В ЦБ отмечают: печатать банкноты теперь выгоднее, чем чеканить монеты. К тому же бумажные деньги проще перевозить.

Что касается новой купюры номиналом 1000 рублей, ее представят в конце 2025 года. Разработка банкнот — процесс сложный. Сначала создают дизайн, затем готовят к производству, и только после этого начинается печать.