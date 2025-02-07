Стас Садальский дал совет часто мелькающему на экранах Максиму Аверину: драма неизбежна

Заслуженный артист РСФСР Стас Садальский уверен, что его коллега Максим Аверин может столкнуться с "неизбежной драмой" из-за своей популярности.

В своём Telegram-канале он написал пост, адресованный Аверину, и выразил грусть, когда смотрит на актёра.

"Выпрыгивает из тесного смокинга, хочет понравиться, не желай — ни быть первым, ни быть лучшим, а иначе — обратный результат", — рассуждает Садальский.

Он напомнил о словах нового художественного руководителя театра "Ленком" Владимира Панкова о том, что сейчас Максим Аверин везде на виду. Однако Садальский считает, что такое "частое мелькание" лишь мешает, так как приводит к максимализму.

В заключение Стас Садальский дал совет своему коллеге и подчеркнул, что актёрская игра должна быть лёгкой.