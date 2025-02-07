Стала известна причина жёсткой аварии с Porsche актёра Дениса Матросова и ДПС

Дорожно-транспортное происшествие с участием актёра Дениса Матросова и сотрудников ДПС произошло 7 февраля в 11 часов утра на Череповецкой улице в Москве. Как сообщает Life со ссылкой на Shot, в этот момент полицейские преследовали нарушителя.

По информации издания, актёр ехал на автомобиле Porsche на зелёный сигнал светофора, но не пропустил вперёд полицейскую машину, хотя согласно правилам дорожного движения водители обязаны уступать дорогу автомобилям специального назначения с включёнными мигалками и звуковыми сигналами.

"Артисту оказали помощь на месте, и он, хромая, смог отправиться в полицейский автобус вместе с женой. После столкновения с полицейской машиной Porsche вынесло на тротуар, где, к счастью, не было людей. Гражданское авто пролетело около 25 метров", — говорится в публикации.

Кроме актёра, пострадал и сотрудник полиции, который находился в автомобиле ГИБДД Hyundai Solaris с включённой сиреной.

Известно, что автомобиль Porsche зарегистрирован на Оксану Рудич-Каструбину, предпринимательницу и жену Дениса Матросова.