Экс-возлюбленная Macan потеряла ребёнка от рэпера: у нас произошёл конфликт

Николь Сахтариди, известная как бывшая участница шоу "Холостяк" с Егором Кридом, недавно поделилась своей печальной историей. Она рассказала, что рассталась с рэпером Macan (настоящее имя Андрей Косолапов) из-за выкидыша.

В интервью с YouTube-каналом "Амина Centr" Николь призналась, что во время отношений с бывшим молодым человеком забеременела, но не смогла выносить ребёнка.

"Я уже знала, что беременна. Мы с молодым человеком отправились в поездку, но во время неё произошёл конфликт, я очень нервничала, и в результате случился выкидыш", — поделилась Николь.

По её словам, она была очень рада, когда увидела две полоски на тесте, и потеря малыша стала для неё настоящей трагедией. Однако ей пришлось справляться с горем самостоятельно, так как Macan не смог поддержать её из-за своей неопытности.

Николь пыталась найти ответы на свои вопросы в терапии и алкоголе, но не находила их. Через месяц после случившегося пара распалась, так как они не смогли пережить это горе.