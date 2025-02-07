Милош Бикович пострадал на съёмках: понял, что не долечу до берега

Российско-сербский актёр Милош Бикович столкнулся с неприятными моментами на съёмках фильма "Красный шёлк", которые проходили на Байкале, в Санкт-Петербурге и в Китае.

Он признался, что работа в стране восходящего солнца оказалась довольно сложной. Однажды во время съёмок он оказался в воде из-за неудачно натянутого троса.

"Трос, которым тянули лодку, зацепился за что-то. Я стоял на краю и прыгнул, но понял, что не долечу до берега, и упал в реку. Так что я ещё и искупался в Китае", — поделился актёр, получив гематому.

Также известно, что Милош Бикович получил ещё одну травму во время съёмок. Он предпочитал выполнять многие трюки самостоятельно, без помощи каскадёров. Как рассказал продюсер картины Вадим Барыкин для PEOPLETALK, во время сцены, где разбиваются окна от выстрелов, актёру "посекло лицо стёклами".

В фильме также принял участие Ярослав Могильников, которому ещё нет 18 лет. По этой причине создателям проекта пришлось пригласить маму артиста на площадку, так как несовершеннолетним нельзя сниматься в сценах с пиротехникой без опекуна.