Похвала или унижение?: Ксения Собчак сравнила молодую певицу с Бритни Спирс

Телеведущая Ксения Собчак в личном Telegram-канале сравнила молодую певицу Люсю Чеботину с известной американской исполнительницей Бритни Спирс.

В публикации она поделилась видео, на котором Люся Чеботина выступала на частном мероприятии. Певица исполнила для гостей хит Стаса Михайлова "Всё для тебя".

Для вечера Люся выбрала туфли на высоком каблуке и блестящий наряд, состоящий из топа и юбки. Она собрала волосы в высокий хвост и предпочла петь вживую.

"Вечер закончился вот так. С моими любимыми людьми. И да — Люся Чеботина очень профессионально работает. Русская Бритни Спирс", — написала Ксения Собчак.

После публикации её пост вызвал бурную реакцию в интернете. Одни пользователи согласились с этим сравнением, а другие усомнились, не пошутила ли телеведущая. Они напомнили, что репутация Бритни Спирс в последние годы оставляет желать лучшего.