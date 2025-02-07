Лера Кудрявцева показала Лолиту в эфире популярного ТВ-шоу после массовой отмены концертов

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась в своём личном блоге кадрами, на которых Лолита Милявская вновь занимает кресло члена жюри шоу "Суперстар".

В конце января появилась информация о том, что продюсеры проекта приняли решение заменить Лолиту Милявскую на Наташу Королёву. Однако, как утверждалось, никакого конфликта между артисткой и создателями передачи не было.

Сама Лолита Милявская объяснила, что была вынуждена отказаться от съёмок, чтобы отметить день рождения матери. Шоураннеры пошли ей навстречу и согласились на её условия.

Накануне стало известно, что Лолита Милявская всё же вернулась на съёмочную площадку и заняла своё место рядом с Лерой Кудрявцевой.

"Все секреты раскрыла!" — пошутил Кирилл Туриченко, обращаясь к телеведущей, которая снимала видео в перерыве между съёмками.

Лолита Милявская столкнулась с отменой концертов по всей стране после участия в "голой" вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой, которая прошла в декабре 2023 года. По словам певицы, она семь месяцев сидела без работы.