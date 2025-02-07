Седокова объяснила выход на сцену в свадебном платье после смерти Тиммы

Анна Седокова, известная певица и бывшая солистка группы "ВИА Гра", обратилась к своим поклонникам в личном блоге. Она объяснила, почему появилась на телевидении в свадебном платье после смерти своего бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы.

После трагедии, произошедшей со спортсменом, в интернете появился ролик, на котором Анна Седокова исполняет песню "Я не могу без него". Её выступление вызвало критику и было названо пророческим.

Артистка решила связаться с подписчиками и рассказала, что съёмки проекта "Три аккорда" проходили летом 2024 года, задолго до смерти Яниса Тиммы.

"Мы снимали ещё летом. Я не знаю, почему выбрала именно эту песню, но когда я её услышала, каждое слово отозвалось у меня в сердце", — сказала Анна Седокова.

Янис Тимма скончался в ночь на 17 декабря 2024 года в одном из московских отелей. После его смерти Анна Седокова попала в больницу с нервным срывом.