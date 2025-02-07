Катя Гордон публично обратилась к покаявшемуся Моргенштерну*: я рядом

Известный юрист Катя Гордон высказала свою точку зрения на слова музыканта Моргенштерна, который заявил о сделке с дьяволом.

Правозащитница убеждена, что артист вряд ли хотел привлечь внимание к своей персоне такими высказываниями. По её мнению, под "дьяволом" в данном случае следует понимать пороки и искушения, которые часто сопровождают нас.

"Думаю, это правда. Дьявол — это искушения, пороки и компромисс. Но всегда есть возможность покаяться и начать искупать свои грехи. Я рядом с ним", — поделилась своим мнением Гордон в интервью для VOICE.

Юрист также выразила сочувствие к артисту, которого Следственный комитет России объявил в розыск из-за нарушения закона об иноагентах. Она заверила, что готова представлять его интересы в суде, если это потребуется.

В заключение, Катя Гордон подчеркнула, что считает Моргенштерна талантливым музыкантом, так как ей нравится его творчество.

В настоящее время Алишер Моргенштерн проходит лечение в одном из реабилитационных центров в Израиле. Он заявил, что прошедший год был худшим в его жизни, и признался, что в молодости обращался к "дьяволу" ради популярности.