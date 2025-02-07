Актриса Екатерина Гусева заявила, что работает не ради денег

Екатерина Гусева, известная актриса и звезда сериала "Бригада", в своём интервью для "Теленедели" рассказала, что никогда не стремилась работать ради заработка.

В беседе с журналистами она поделилась своими мыслями о работе и отметила, что часто отказывается от предложений, которые не вызывают у неё интереса.

"Я не работаю и никогда не работала ради денег. Я никого не осуждаю и понимаю, особенно мужчин-актёров, которым нужно кормить семью, но для меня никогда не было приоритетом зарабатывать", — заявила она.

Актриса также рассказала, что избирательно подходит к выбору спектаклей, которые смотрит в качестве зрителя. Она призналась, что предпочитает проводить вечера в кругу семьи, потому что боится разочарований и потраченного впустую времени.

По словам Екатерины Гусевой, её дети не захотели пойти по её стопам. Её сын, который также снялся в кино, считает, что в эту профессию должны идти только те, кто действительно увлечён ею, иначе это может оказаться слишком сложным.

Екатерина Гусева завоевала сердца зрителей благодаря своей роли в сериале "Бригада" и в спектакле "Норд-Ост". В её фильмографии более 70 ролей.