Беременная Мари Краймбрери тайно вышла замуж за блогеру Даву, но отказалась взять фамилию мужа

Певица Мари Краймбрери, (настоящее имя Марина Жадан), и блогер Давид Манукян, известный как Дава, тайно поженились в одном из московских ЗАГСов. Это произошло незадолго до того, как в их семье ожидается пополнение.

Как сообщает Woman.ru, церемония бракосочетания состоялась 2 февраля во Дворце бракосочетания № 1 в Москве. При этом Марина оставила свою девичью фамилию.

Сотрудники ЗАГСа отказались комментировать новость о свадьбе, подчеркнув, что подобная информация является конфиденциальной.

Слухи о романе Мари и Давы ходят уже три года, но они не спешили раскрывать свои отношения. Лишь 4 февраля 2025 года знаменитости решили поделиться радостной новостью о том, что они вместе и ожидают появления общего ребёнка.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как блогер сделал предложение своей возлюбленной.

Давид Манукян несколько лет состоял в отношениях с певицей Ольгой Бузовой, однако их роман завершился громким и скандальным расставанием. Артистка обвинила бывшего избранника в рукоприкладстве и изменах.