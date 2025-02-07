Стало известно, за какой гонорар готов выступить Кортнев после отмены спектаклей

Солист группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев выразил готовность выступить на корпоративе за 500 тысяч рублей. Об этом сообщает Life, ссылаясь на Shot.

По информации издания, артист просит указанную сумму за выступление от 45 до 90 минут. Стоимость выступления группы в полном составе оценивается в 1,2 миллиона рублей.

Музыканты готовы летать эконом-классом и жить в обычных гостиничных номерах. Однако за безналичные расчёты они требуют дополнительную комиссию в размере 10%.

Как сообщают журналисты, недавно Алексей Кортнев вернулся в Россию из США, куда он улетал после начала специальной военной операции на Украине (СВО).

После начала СВО Алексей Кортнев выступил с критикой действий руководства страны и заявил, что оно "постоянно врёт". При этом он назвал страны Запада "цивилизацией" и противопоставил их России.

Пресс-секретарь Московского театра мюзикла Наталья Уварова опровергла информацию о возможном появлении Алексея Кортнева в спектакле "Тест на любовь". Она подчеркнула, что в культурном учреждении действует запрет на проведение мероприятий с участием артиста.