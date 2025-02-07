Бывший муж Бородиной высказался о третьем браке телеведущей: Ксения занята любовью

Бывший супруг известной телеведущей Ксении Бородиной, бизнесмен Курбан Омаров, впервые поделился своим мнением о том, что его бывшая возлюбленная готовится к третьему замужеству.

В программе "Хватит слухов!" на телеканале ТВЦ Курбан Омаров и его беременная супруга Валерия поздравили Ксению с предстоящей свадьбой. Они пожелали экс-участнице "Дома-2" женского счастья.

"Мы очень рады, на самом деле. Искренне говорю, очень рады, что Ксения занята любовью", — отметил Омаров.

Валерия поддержала его слова и добавила, что у Бородиной и её избранника Николая Сердюкова "настоящая любовь, ведь каждый человек заслуживает любви и быть любимым".

Сама Ксения пока никак не отреагировала на поздравления от бывшего супруга. Поклонники считают, что телеведущая оставит комментарий Омарова без внимания.

Известно, что Николай Сердюков сделал предложение Ксении во время ночной экскурсии в "Эрмитаже" в декабре прошлого года. Свадьба должна состояться летом этого года.