Стало известно, какое прозвище дали Меган Маркл в королевском дворце

Супруга принца Гарри Меган Маркл за время жизни в королевском дворце получила не самое приятное прозвище, придуманное персоналом. Как утверждает инсайдер, её прозвали "Герцогиней Трудной".

Королевский эксперт Том Кинн, ссылаясь на источник из дворца, рассказал The London Times, что такое описание Меган Маркл можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, бывшая актриса не всегда понимала формальный стиль общения членов королевской семьи друг с другом.

"Ей было трудно, потому что это так и есть. Она пыталась прочувствовать тонкости средневековой системы", — отметил источник.

Также отмечается, что Меган Маркл не смогла понять, почему король Карл III с таким уважением относится к своей матери Елизавете II.

Во-вторых, прозвище "Герцогиня Трудная" Меган Маркл получила из-за того, что не всегда была вежлива. Днём она могла быть любезной, но вечером обычно капризничала, если её желания не исполнялись сразу же.

В 2020 году Меган Маркл и принц Гарри покинули дворец в Великобритании и переехали в США, отказавшись от королевских обязанностей. Вместе они воспитывают двоих детей — сына Арчи и дочь Лилибет.