Фёдор Бондарчук вновь спровоцировал слухи о разводе с Паулиной Андреевой: никаких комментариев

Актёр и режиссёр Фёдор Бондарчук появился на презентации нового сезона онлайн-кинотеатра Wink без обручального кольца, что вызвало новую волну слухов о расставании с его супругой, актрисой Паулиной Андреевой.

Кинематографист недолго пробыл на красной дорожке, отказался от комментариев и выглядел довольно грустно.

На прошлой неделе стало известно, что Бондарчук покинул совет директоров "Ленфильма", написав заявление ещё в декабре прошлого года. Многие связали его уход с финансовыми проблемами киностудии, однако представитель режиссёра Мария Далакян назвала другие причины.

По её словам, Фёдор Бондарчук принял это решение из-за увеличения занятости в основанной им Art Pictures Studio, а также на должности генерального директора "НМГ Студии".

Осенью прошлого года в Telegram-каналах появилась информация о возможном разводе Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой. Тогда писали, что творческие разногласия между супругами стали непреодолимыми.