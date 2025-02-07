Дополнительные выходные на Пасху и Троицу: что известно?

В России могут появиться новые официальные выходные. В Госдуме предложили сделать Пасху и день Святой Троицы не просто праздниками, а дополнительными днями отдыха.

По словам депутата Дмитрия Гусева, законопроект уже готовится. Если его примут, то после Пасхи и Троицы выходной день перенесут на понедельник.

Парламентарий отметил, что эти праздники несут в себе глубокие традиции, семейные ценности и радость. Дополнительный выходной поможет людям проводить больше времени с близкими.

Законопроект могут внести в Госдуму уже в ближайшее время.