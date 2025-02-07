Налоговый вычет за покупку жилья: кто может получит до 1,1 млн рублей?

С 2025 года россияне, которые платят повышенный НДФЛ и берут жилье в ипотеку, смогут получить налоговый вычет до 1,1 миллиона рублей. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов в интервью РИА Новости.

Нововведение связано с переходом на прогрессивную шкалу налогообложения. Основной принцип вычета остается прежним — можно вернуть часть уплаченного налога за покупку недвижимости и проценты по ипотеке.

По мнению Гаврилова, новая система делает возврат налогов более справедливым — чем выше доход, тем больше возврат.