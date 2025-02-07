В России продолжают закрываться магазины "Светофор": в список попали четыре тысячи точке

Федеральная налоговая служба начала ликвидацию холдинга "Инвест стандарт". Эта компания управляет частью сети дискаунтеров "Светофор" в Центральном и Северо-Западном регионах. Решение может повлиять на судьбу более 4000 магазинов.

Ситуация развивается на фоне проверок Роспотребнадзора. Недавно в Москве закрыли четыре магазина сети. Их работа приостановлена на два-три месяца. СМИ сообщают, что под угрозой закрытия могут оказаться и другие точки. В Москве и области работают десятки магазинов "Светофор".

Проблемы начались после жалобы депутата Госдумы Сергея Лисовского. В декабре он заявил, что в магазинах сети продают некачественные и небезопасные товары. После этого начались проверки.

Что будет дальше — пока неясно. Но последствия могут оказаться серьезными.