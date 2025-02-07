В Индии россиянка устроила ДТП, сидя на коленях у адвоката

В индийском городе Райпур пьяная россиянка устроила ДТП на VIP-трассе. Она сидела на коленях у местного адвоката за рулем Tata Indigo и не справилась с управлением.

Машина врезалась в скутер Honda Activa с тремя пассажирами. Удар был такой силы, что мопед отбросило на несколько метров. Пострадавших парней госпитализировали.

Очевидцы рассказали, что за рулем автомобиля сидел адвокат, а россиянка – у него на коленях. Когда приехала полиция, женщина устроила скандал и даже пыталась драться.

Позже выяснилось, что нарушительницу зовут Нодира. Она гражданка России, но родом из Ташкента. В Индию приехала по туристической визе. Ее и адвоката задержали.