В "Роскосмосе" сменился руководитель — кто занял пост?

В «Роскосмосе» кадровые перестановки. Юрий Борисов освобожден от должности генерального директора. Кремль не имеет к нему претензий, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, это плановая ротация.

Песков отметил, что развитие корпорации требует динамичных решений, и подчеркнул, что Владимир Путин продолжает получать регулярные доклады о работе «Роскосмоса». Встречи с новым и бывшим главой пока не запланированы.

Новым гендиректором стал Дмитрий Баканов, который ранее занимал пост замминистра транспорта. Также он руководил спутниковой системой «Гонец» — единым оператором связи и вещания «Роскосмоса».