Колонна ВСУ в Курской области растянулась на километр: атака провалилась

В Курской области пресечена попытка контратаки ВСУ. Украинская колонна растянулась на километр, но не смогла прорвать оборону. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации источника, в колонне было около 50 единиц техники, но треть уже уничтожена. Среди пораженной техники – американские танки Abrams, а также бронеавтомобили "Козак" и MaxxPro. Российские военные продолжают наносить удары.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что атака происходила в районе Суджи. В операции участвовали три батальона ВСУ – около 500 человек. По данным военкоров, российские силы уничтожили 20 единиц техники, включая три танка, инженерную машину разграждения и 16 бронеавтомобилей.