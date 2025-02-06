Mirage 2000 уже на Украине: что это меняет?

Французские истребители Mirage 2000 прибыли на Украину. Украинские пилоты, прошедшие подготовку во Франции, уже готовы к их использованию. Об этом сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

Решение о передаче самолетов было объявлено президентом Франции Эммануэлем Макроном 6 июня 2024 года. И вот первые машины уже на месте. Всего Франция передаст Украине шесть таких истребителей, но основная часть поставок ожидается в 2025 году.

Однако эксперты считают, что это скорее демонстрация поддержки, чем реальная военная помощь. По их мнению, небольшое количество самолетов не сможет кардинально изменить ситуацию в воздухе.