Цены растут, объектов меньше: чего ждать на рынке недвижимости?

В 2025 году ввод новостроек бизнес-класса в Москве сократится на 25%. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на экспертов рынка недвижимости.

Всего планируется сдать 131 корпус в 38 жилых комплексах, что на треть меньше, чем годом ранее. Средняя стоимость квадратного метра в этих проектах составит 496,6 тысячи рублей.

Самое доступное жильё бизнес-класса можно будет найти в Центральном Чертанове — студия 22 квадратных метра обойдётся в 6,9 миллиона рублей. Самая дорогая квартира площадью 143 квадратных метра расположена в Академическом районе и стоит 178,6 миллиона.

Эксперты прогнозируют дефицит готовых объектов в этом сегменте, так как большинство новостроек ещё на стадии строительства. Покупатели всё чаще используют семейную ипотеку и рассрочку.

Ранее россиянам рекомендовали воспользоваться льготной ипотекой в 2025 году, особенно семьям с детьми и жителям новых регионов.