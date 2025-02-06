Колонна ВСУ на технике НАТО начала контрнаступления в Курской области: часть уничтожена, но бои продолжаются

Колонна ВСУ численностью до 400 человек на технике НАТО предприняла контрнаступление в районе границы России. По данным SHOT, часть техники уже уничтожена на подступах к селу Уланок, где сейчас продолжаются бои.

Согласно информации телеграм-канала Архангел спецназа, украинские подразделения выдвинулись из посёлка Махновка в Суджанском районе в сторону Беловского района. Операторы беспилотников ВС РФ засекли их движение и нанесли удары по колонне. Сообщается о подбитых бронемашинах, танках НАТО и потерях среди личного состава ВСУ.

Боевое столкновение в этом районе продолжается.